Президент Путин воспринимает участников протестов в поддержку Навального как нарушителей закона РФ – Песков

Президент Владимир Путин воспринимает участников протестов в поддержку Навального как нарушителей закона Российской Федерации. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Как тех, кто участвует в незаконной акции, нарушает закон Российской Федерации, и, конечно, как граждан России», – сказал он.