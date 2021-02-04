В Кремле не считают массовые задержания на акциях в поддержку Навального репрессиями – Песков

В Кремле не считают массовые задержания на акциях в поддержку Алексея Навального репрессиями. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Никаких репрессий нет, есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушений закона, участников незаконных акций. Кто-то из них по своей воле, кто-то, будучи жертвой подстрекателей, распространяли всячески призывы участвовать в незаконных акциях. Они участвовали, и они были в ходе акций задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии – вот что происходит. Никаких репрессий нет, я не соглашусь с такими излишне эмоциональными оценками. Во время акций происходили прямые и множественные нападения на сотрудников. Что, естественно, стало причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер», — сказал он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле черпают информацию о протестах из СМИ и от сотрудников правоохранительных органов.

«Также, как и вы, мы имеем доступ ко всей палитре социальных медиа, которые пестрят различными фотографиями и видеосъемками. И, в отличие от вас, мы также обладаем другими записями, информацией от правоохранителей непосредственно из мест, где проходили несанкционированные акции», — отметил он.