Профильная комиссия СФ предложила ввести наказания для соцсетей за призывы к участию в несогласованных акциях

Профильная комиссия Совета Федерации предложила ввести наказания для соцсетей за призывы к участию в несогласованных акциях.

Речь может идти как об установлении штрафов, так и о блокировке интернет-платформ. Глава комиссии верхней палаты парламента по информационной политике Алексей Пушков считает, что соцсети могут использоваться для мобилизации россиян на несогласованные акции и противоправные действия. Сенатор осудил деятельность тех компаний, которые, по его мнению, допускают такие призывы. В частности, он упомянул Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и TikTok. В них, как утверждается в комиссии, не только публиковались открытые призывы, но и якобы размещались ложные сведения о насилии со стороны силовиков, завышалась численность участников протестных акций и нагнеталась ненависть в отношении людей, не поддержавших беспорядки. Конкретные примеры Пушков и комиссия Совета Федерации не привели. Когда законопроект о штрафах для соцсетей и их блокировке может быть внесен в парламент, пока не ясно.

В начале февраля в России вступил в силу закон, обязывающий соцсети добровольно блокировать информацию с призывами к участию в несогласованных акциях. При этом какая-либо система наказаний пока не предусмотрена.