Более девятисот дел поступило в суды Петербурга после акции сторонников Алексея Навального 31-го января

При этом только одного человека отправили на общественные работы.

За минувшие сутки суды Петербурга смогли рассмотреть чуть больше половины новых дел, которые поступили к ним. Всего их было 265. Штрафы получили 90 человек, под арест отправили 35. Единственный горожанин, который получил общественные работы, уверял, что в акциях не участвовал и просто находился на Пионерской площади, когда его задержали. Однако суд оправдывать его не стал. Напомню, после акции в Петербурге 31-го января на задержанных составили более полутора тысяч протоколов. Некоторые граждане стали фигурантами уголовных дел. Двух накануне вечером отправили под арест по подозрению в применении насилия к полицейскому. Один из них, по версии следствия, толкнул двумя руками сотрудника органов. Этим он причинил ему физическую боль и моральный вред. Добавим, что мест в изоляторах Петербурга и области по-прежнему не хватает. Источники Эха сообщают, что в седьмом отделе полиции находится как минимум шесть человек, которым суд уже назначил арест.

Добавим, что власти Петербурга выступили с заявлением, в котором потребовали от горожан не нарушать запрет на проведение массовых мероприятий.