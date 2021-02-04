В Кремле сообщили, что принимаются меры для исправления ситуации с переполненными спецприемниками

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что задержанных больше, чем могут «обработать» изоляторы, поэтому и возникают такие последствия. Песков не согласен с тем, что происходящее в стране можно охарактеризовать как массовые репрессии. Есть меры, которые полиция принимает в отношении нарушителей закона, — подчеркнул пресс-секретарь.

Проблемы с размещением задержанных в центре временного содержания в деревне Сахарово связаны с процедурой оформления, — сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. По его словам, сейчас на месте находится его помощник, он утверждает, что у центра действительно находятся автобусы и автозаки, но они пустые. Мельников подчеркнул, что сам направляется в Сахарово, чтобы посмотреть, что там происходит на самом деле. Он обещает выйти в прямой эфир в YouTube.

Задержанные 2-го февраля на акции в поддержку Алексея Навального до сих пор находятся в автозаке и жалуются на нечеловеческие условия.

Задержанные, с которыми «Эху» удалось связаться, не смогли уточнить, где именно они находятся.