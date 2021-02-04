Александр Дюков переизбран руководителем Российского футбольного союза

Решение принято единогласно на конференции в Москве, — сообщает «Интерфакс». Целью РФС Дюков назвал увеличение вдвое играющих в футбол в стране к 2025-му году.
2021-02-04T12:40:24+03:00
2021-02-04T12:51:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2785042-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3394998.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:40, 04 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)