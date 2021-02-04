ФСБ отрицает причастность России к хакерским атакам на органы власти США

Заместитель руководителя национального центра кибербезопасности Николай Мурашов обвинил Вашингтон в стремлении «сформировать негативный образ России путем голословных обвинений», — сообщает «Интерфакс». По данным Мурашова, США стали размещать свои киберподразделения по всему миру, с том числе на территории Украины.