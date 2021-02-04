ФСБ отрицает причастность России к хакерским атакам на органы власти США

Заместитель руководителя национального центра кибербезопасности Николай Мурашов обвинил Вашингтон в стремлении «сформировать негативный образ России путем голословных обвинений», — сообщает «Интерфакс». По данным Мурашова, США стали размещать свои киберподразделения по всему миру, с том числе на территории Украины.
2021-02-04T12:39:58+03:00
2021-02-04T12:54:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2785040-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3395002.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:39, 04 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)