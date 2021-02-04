В России снизились цены на сахар и стабилизировались на масло, — сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом. Министр напомнил также о квотах и пошлинах на экспорт, в частности, на пшеницу. Однако, по словам Решетникова, введённых мер оказалось недостаточно, так как цены на пшеницу на мировых рынках выросли на 20%. С 1-го апреля в России заработает механизм сдерживания цен на зерновые.

Министр добавил, что сейчас с Министерством сельского хозяйства обсуждается вопрос дополнительного субсидирования производителей.