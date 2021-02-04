В СФ предлагают ввести наказания для интернет-платформ за распространение призывов к участию в несогласованных акциях

Комиссия Совета Федерации по информационной политике предлагает ввести систему наказаний для интернет-платформ за распространение призывов к участию в несогласованных акциях. Среди предложенных мер штрафы и блокировка, — сообщает «Интерфакс».
2021-02-04T12:38:40+03:00
2021-02-04T12:40:37+03:00
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12:38, 04 февраля 2021
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