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12:38, 04 февраля 2021

В СФ предлагают ввести наказания для интернет-платформ за распространение призывов к участию в несогласованных акциях

Комиссия Совета Федерации по информационной политике предлагает ввести систему наказаний для интернет-платформ за распространение призывов к участию в несогласованных акциях. Среди предложенных мер штрафы и блокировка, — сообщает «Интерфакс».



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