Проблемы с размещением задержанных в центре временного содержания в деревне Сахарово связаны с процедурой оформления, — сообщил ТАСС ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. Он подчеркнул, что информация о содержании людей в автозаках в течение 10-12 часов, а также о невыносимых условиях содержания не соответствует действительности.



Ранее издатель «Медиазоны» Петр Верзилов рассказал в эфире «Эха», что арестованные содержатся в неприемлемых условиях. По его словам, в камере, где содержится главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, 28 человек, а мест всего 8.

Член ОНК Марина Литвинович ранее сообщила журналистам, что, по данным на вчерашний день, в спецприемнике в Сахарово находились 506 российских граждан – в основном это арестованные после протестных акций в Москве.