Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Заксобрание проект закона о новом празднике — «Дне работника уголовно-исполнительной системы». Сама идея вызывает сильное возмущение, особенно в свете последних событий, рассказал «Эху» руководитель фракции «Яблоко» в питерском Заксе Борис Вишневский.

Борис Вишневский пообещал «интересное рассмотрение» этого документа в Законодательном собрании.