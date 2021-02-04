Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов пообещал не наказывать студентов и преподавателей, задержанных на протестных акциях

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов пообещал не наказывать студентов и преподавателей, задержанных на протестных акциях. При этом Кузьминов добавил, что в вузе приняты правила внутреннего распорядка, согласно которым участие в политической борьбе с использованием ресурса университета недопустимо. Ректор добавил, что вуз второй день получает угрозы и оскорбления от сторонников Навального из-за политики в вопросе о митингах.

Стоит напомнить, что ранее Высшая школа экономики расторгла договор с Анной Велликок. Ее арестовали на 14 суток за ретвит о митинге 23-го января. Бывшие выпускники Вышки направили письмо руководству вуза против преследования преподавателей по политическим мотивам.