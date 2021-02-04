Автобусы с арестованными после акций протеста часами стоят в очереди на территорию спецприемника в Сахарово в Новой Москве. Как сообщает интернет-издание «Медиазона», некоторые автобусы были вынуждены стоять даже ночью.

Как правило, протестующим, вынужденным ждать доставки в спецприемник в автобусах, не предоставляют каких-то дополнительных условий для ожидания, говорят собеседники «Медиазоны». По их утверждениям, ради экономии топлива водители глушат двигатели, из-за чего салоны не обогреваются; кроме того, по нужде арестованных выводят только после настойчивых просьб. Совсем не комфортные условия, отмечает интернет-издание, и в самом изоляторе Сахарово. Там, к примеру, в восьмиместной камере находятся как минимум 30 арестованных. Среди них, как отмечается, и главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов, которого накануне арестовали на 25 суток по обвинению в призывах к участию в несогласованных акциях. В камере, помимо прочего, железные кровати без матрасов. Из других видеозаписей, выложенных арестованными в инстаграме, следует, что схожая ситуация в женской камере в Сахарово. Причем можно заметить, что в качестве туалета в ней выступает дырка в полу, не закрытая от других арестованных.

Всего в ходе акций протеста в Москве за последние недели, по данным проекта «ОВД-Инфо», было задержано более 4 тысяч человек. При этом точных сведений о количестве арестованных пока нет.

Юристы «Агоры» обратятся в Европейский суд по правам человека за срочными мерами из-за пыточных условий содержания в столичных спецприемниках. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Это бесчеловечное обращение. Я уверен, что будут десятки дел в Страсбурге именно по условиям содержания. Мы сейчас готовим заявление о срочных мерах с тем, чтобы Европейский суд отреагировал на эту ситуацию. По сути дела, это пыточные условия задержания», — сказал он.

Чиков добавил, что, для того чтобы обжаловать свое задержание в ЕСПЧ, нужно не отказываться от факта участия в мирной уличной протестной акции.