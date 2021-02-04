Исполнительный директор социальной Parler Джон Матце уволен из компании, — сообщает телеканал Фокс Ньюс. Parler была создана в 2018-м году и позиционировала себя как Twitter без цензуры. Соцсеть стала популярной у сторонников Дональда Трампа и после штурма Капитолия была заблокирована Apple, Google и Amazon. Джон Матце и его семья стали получать угрозы. Им пришлось сменить место жительства. Parler перешла на российский хостинг.
2021-02-04T11:38:35+03:00
2021-02-04T11:49:39+03:00
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11:38, 04 февраля 2021
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