Исполнительный директор социальной Parler Джон Матце уволен из компании, — сообщает телеканал Фокс Ньюс. Parler была создана в 2018-м году и позиционировала себя как Twitter без цензуры. Соцсеть стала популярной у сторонников Дональда Трампа и после штурма Капитолия была заблокирована Apple, Google и Amazon. Джон Матце и его семья стали получать угрозы. Им пришлось сменить место жительства. Parler перешла на российский хостинг.