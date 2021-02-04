Организаторы исключают возможность переноса Открытого чемпионата Австралии по теннису после того, как коронавирус обнаружили у сотрудника отеля, где проживали теннисисты и официальные лица. При этом жеребьевка турнира отложена до завтра. Турнир должен стартовать 8-го февраля.
2021-02-04T11:38:11+03:00
2021-02-04T11:48:32+03:00
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11:38, 04 февраля 2021
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