Замдиректора по научной работе НИИ вакцин им. Мечникова Николай Филатов скончался в возрасте 66-ти лет

Заместитель директора по научной работе НИИ вакцин имени Мечникова, член-корреспондент РАН и бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов скончался в возрасте 66-ти лет, — сообщает РБК. Что стало причиной смерти, не уточняется.

Осенью прошлого года Филатов возмущался ограничениями, введенными в России в связи с коронавирусом. Он назвал их проявлением величия властей.

