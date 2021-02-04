Согласно официальной статистике в России третий день подряд выявляется менее 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За сутки умер 521 человек, — сообщает оперативный штаб. Общее количество умерших превышает 75 тысяч – это меньше данных Росстата, который с апреля по ноябрь зафиксировал более 116-ти тысяч летальных случаев. Власти объясняют это разными методиками подсчета.