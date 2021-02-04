Согласно официальной статистике в России третий день подряд выявляется менее 17 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За сутки умер 521 человек, — сообщает оперативный штаб. Общее количество умерших превышает 75 тысяч – это меньше данных Росстата, который с апреля по ноябрь зафиксировал более 116-ти тысяч летальных случаев. Власти объясняют это разными методиками подсчета.
2021-02-04T11:35:44+03:00
2021-02-04T11:44:42+03:00
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11:35, 04 февраля 2021
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