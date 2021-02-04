Некоторые задержанные на акции 2 февраля и осужденные на отбывание в СИЗО до сих пор находятся в автозаках, сообщил «Эху Москвы» адвокат Дмитрий Питиримов.

Питиримов добавил, что накануне он был свидетелем того, что суды проходили без адвокатов, потому что у судей не было времени их ожидать.