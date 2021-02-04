Следственный комитет обвиняет Любовь Соболь в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил

Следственный комитет обвиняет политика Любовь Соболь в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, что повлекло угрозу массового заболевания людей, — рассказал Интерфаксу адвокат Владимир Воронин. В уголовном деле речь идет о событиях, связанных с акцией протеста 23-го января. Накануне аналогичные обвинения были предъявлены брату Алексея Навального Олегу, участнице Pussy Riot Марии Алехиной и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову.
2021-02-04T11:34:00+03:00
2021-02-04T11:46:59+03:00
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11:34, 04 февраля 2021
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