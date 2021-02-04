Следственный комитет обвиняет Любовь Соболь в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил

Следственный комитет обвиняет политика Любовь Соболь в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, что повлекло угрозу массового заболевания людей, — рассказал Интерфаксу адвокат Владимир Воронин. В уголовном деле речь идет о событиях, связанных с акцией протеста 23-го января. Накануне аналогичные обвинения были предъявлены брату Алексея Навального Олегу, участнице Pussy Riot Марии Алехиной и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову.