СПЧ занимается вопросами жестких задержаний на акциях протеста и переполненными камерами в спецприемниках – Сванидзе

Совет по правам человека при президенте РФ занимается вопросами жестких задержаний на акциях протеста и переполненными камерами в спецприемниках Москвы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член СПЧ, журналист Николай Сванидзе.

«Вчера было пленарное заседание СПЧ по поводу всего, что связано с этими делами, это будет иметь продолжение, наша позиция будет выражена, сформулирована. Решать проблему с переполненностью камер, конечно, надо, сейчас будем думать, что с этим делать. К сожалению, это не самая главная проблема, есть более серьезные, произвольные и жесткие задержания, недопуск адвокатов — проблем хватает. Будем этим заниматься, конечно», — сказал он.

Ранее правозащитники сообщали о том, что московские спецприемники переполнены задержанными в ходе протестных акций в поддержку Алексея Навального. Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов опубликовал фото, на котором видно, что арестованный журналист издания Сергей Смирнов содержится с 28 людьми в камере, рассчитанной на 8 человек. Многих задержанных на акциях в течение многих часов возили в автозаках по городу без еды, питья и возможности сходить в туалет.