Ашурков отказался комментировать видео, на котором он предположительно он встречается с британским дипломатом

Владимир Ашурков, исполнительный директор ФБК, в прямом эфире Эха Москвы отказался комментировать видеозапись, на которой предположительно он встречается с британским дипломатом (предположительно в 2012 году) и рассказывает последнему о финансировании фонда.

«У меня есть принцип не комментировать ту грязь, которая на меня и моих коллег вываливает государственная пропаганда. «Russia Today» – это часть той машины подавления, куда входят омоновцы, которые избивают людей дубинками на улицах Москвы, ФСБ, которая готовит и осуществляет теракты, в том числе, отравление Алексея Навального, «Russia Today» – часть этой машины. Комментировать их инсинуации будет неуважением к людям. Конечно, публикация этого видео связана с возвращением Алексея, массовыми протестами, приговором, давлением на Фонд борьбы с коррупцией, — все это шито белыми нитками», — сказал он.

Телеканал «RT» опубликовал кадры встречи исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова с сотрудником британского посольства. Как сообщается на сайте телеканала, «посольская резидентура MI6 продолжает активно участвовать в работе с российской оппозицией, поддерживать различные НКО, выдавая им гранты».

*Российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.