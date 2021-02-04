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11:09, 04 февраля 2021

Окружение Александра Лукашенко зарабатывает миллиарды рублей на контрабанде в Россию сигарет и цветов

Окружение Александра Лукашенко, как утверждается в совместном расследовании интернет-издания Проект и независимых белорусских СМИ, зарабатывает миллиарды рублей на контрабанде в Россию сигарет и цветов.

Из Белоруссии в нашу страну ввозят огромное количество контрабандных сигарет, утверждается в расследовании. Контрабандисты регистрируют фирмы в приграничных российских регионах или в Москве, реально работая в Белоруссии, рассказал интернет-изданию Проект участник незаконной схемы на условиях анонимности. Один из продавцов предположил, что в нелегальной схеме участвует российская таможня: сотрудники среднего и высшего ранга. Потери российского бюджета интернет-издание, оценило в 100 миллиардов рублей в год. Товар в Россию попадает, в том числе, с заводов бизнесмена Алексея Олексина, его считают близким к семье Александра Лукашенко. Благодаря этой дружбе он стал главный на табачном рынке республики, отмечают Проект и белорусские издания Белсат и naviny.by. Утверждается также, что Белоруссия уже несколько лет остается главным поставщиком в Россию цветов. Окружение Лукашенко и здесь выигрывает от поставок, оставляя российских бизнесменов не у дел. Крупнейшая компания-поставщик цветов находится под контролем главы управделами президента Виктора Шеймана, отмечается в расследовании. Остальные тоже связаны с бизнесменами, исключительно лояльными Лукашенко.

Российские цветочники говорят, что белорусские поставки убивают их бизнес, потери нашей страны они оценивают в 6-8 миллиардов рублей в год.



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