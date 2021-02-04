Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов утверждает, что вуз второй день получает угрозы и оскорбления от сторонников Навального

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов утверждает, что вуз второй день получает угрозы и оскорбления от сторонников Алексея Навального. Кузьминов пообещал, что Вышка не будет применять санкции к задержанным на несогласованных акциях студентам и преподавателями.

Руководство вуза никогда не преследовало студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений, отметил Кузьминов. По его словам, ответственность за свои действия вне университета каждый студент, сотрудник или преподаватель должен нести самостоятельно.

Вместе с тем, по словам ректора, из-за реализации такой политики ВШЭ столкнулась с ожесточенной информационной атакой сторонников Алексея Навального. Вуз второй день получает угрозы и ультимативные требования в свой адрес, добавил Кузьминов

В этой связи ректор заявил, что не будет подстраиваться под расписание уличных протестов и ориентироваться на график тех или иных гражданских акций, тем более находящихся вне рамок правового поля.

Тем временем выпускники ВШЭ направили в адрес руководства открытое письмо против преследования по политическим мотивам. Подписанты напомнили историю преподавательницы компьютерных наук Анны Великок, которая была задержана и арестована за ретвит о митинге в поддержку Алексея Навального. Вскоре после задержания профиль преподавателя был удален из раздела о сотрудниках вуза, отмечено в письме.