Арестованные на протестных акциях в Москве содержатся в неприемлемых условиях – рассказал Петр Верзилов

Арестованные на протестных акциях в Москве содержатся в неприемлемых условиях – рассказал в эфире «Эха» издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. Он опубликовал в социальных сетях фото из камеры в спецприемнике в Сахарово, где содержится и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, арестованный на 25 суток.

По словам Верзилова, людей специально держат в нечеловеческих условиях, и это дополнительный фактор наказания. Московские власти могли бы оперативно организовать приемлемые условия содержания задержанных, — уверен издатель «Медиазоны».

Представители президентского Совета по правам человека хотят обсудить с руководством полиции и Росгвардии действия силовых структур на последних протестных акциях, — рассказал «Эху» член СПЧ Игорь Каляпин.

Каляпин добавил, что также поступают жалобы на недопуск адвокатов к задержанным. По мнению правозащитника, все заявления о пытках должны быть рассмотрены.