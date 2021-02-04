За последние сутки в России выявлено 16 714 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 521 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 546 человек.
2021-02-04T11:02:21+03:00
2021-02-04T11:05:50+03:00
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11:02, 04 февраля 2021
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