Юристы «Агоры» обратятся в ЕСПЧ за срочными мерами из-за пыточных условий содержания в столичных спецприемниках

Юристы «Агоры» обратятся в Европейский суд по правам человека за срочными мерами из-за пыточных условий содержания в столичных спецприемниках. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Это бесчеловечное обращение. Я уверен, что будут десятки дел в Страсбурге именно по условиям содержания. Мы сейчас готовим заявление о срочных мерах с тем, чтобы Европейский суд отреагировал на эту ситуацию. По сути дела, это пыточные условия задержания», — сказал он.

Чиков добавил, что, для того чтобы обжаловать свое задержание в ЕСПЧ, нужно не отказываться от факта участия в мирной уличной протестной акции.

«Подавляющее большинство задержанных занимают позицию «проходил мимо, в акции не участвовал», это лишает его возможности доказывать, что его права на свободу собрания были нарушены. Для того чтобы иметь перспективу в ЕСПЧ, нужно занимать позицию, что, «да, участвовал в мирной акции протеста, был задержан, подвергнут разным издевательствам, потом арестован или оштрафован», потом обжаловать это», — заключил он.

Ранее правозащитники сообщали о том, что московские спецприемники переполнены задержанными в ходе протестных акций в поддержку Алексея Навального. Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов опубликовал фото, на котором видно, что арестованный журналист издания Сергей Смирнов содержится с 28 людьми в камере, рассчитанной на 8 человек. Многих задержанных на акциях в течение многих часов возили в автозаках по городу без еды, питья и возможности сходить в туалет.