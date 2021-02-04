Ведущий ток-шоу «60 минут» Евгений Попов может выдвинуться в Госдуму от Единой России» в одном из округов Москвы

Ведущий политического ток-шоу «60 минут» на канале «Россия-1» Евгений Попов, по данным газеты РБК, может выдвинуться в Госдуму от Единой России» в одном из округов Москвы. Он, возможно, сменит депутата от партии власти, который много критикует её руководство.

О намерении телеведущего рассказали два источника газеты РБК, близких к мэрии. По их словам Евгению Попову — мужу соведущей Ольги Скабеевой — подобрали округ на западе столицы. Он сам рассказал изданию, что переговоры ведутся. Попов назвал предложение интересным и добавил, что готов его обсуждать. При этом телеведущий выходящей на канале «Россия-1» передачи «60 минут», которую нередко обвиняют в прокремлёвской пропаганде, отметил, что окончательного решения по поводу выдвижения в Госдуму пока не принял. Попов по информации издания может баллотироваться по одномандатному округу в районе Кунцево, депутатом от него был избран единоросс Вячеслав Лысаков. Он в последнее время конфликтует с партией, поскольку критикует коллег, в том числе члена бюро высшего совета партии Сергея Собянина, других руководителей, а также действия Кремля в своём телеграм-канале ДУМАем. Лысаков в октябре прошлого года лишился должности первого заместителя председателя думского комитета по законодательству. Депутат несмотря на давление намерен участвовать осенью в выборах в Госдуму, но от другой политической силы.

В Госдуме нынешнего созыва есть бывшие телеведущие: это вице-спикер Госдумы Пётр Толстой и член комитета по информационной политике, замсекретаря генсовета единой России Евгений Ревенко. Единая Россия намерена поддержать Толстого и на предстоящих думских выборах.