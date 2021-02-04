Во Владивостоке задержали мужчину, которого подозревают в том, что он написал «Навальному свободу» на памятнике

Во Владивостоке полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что он написал «Навальному свободу» на памятнике в центре города. Возбуждено уголовное дело по статье «вандализм». Надпись стерли работники коммунальных служб.
2021-02-04T10:38:42+03:00
2021-02-04T10:47:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2784980-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3394874.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:38, 04 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Руководитель отдела расследований ФБК* Певчих рассказала, почему «дворец Путина» не может быть апарт-отелем «Нет таких апарт-отелей, которые находятся под такой тщательной охраной ФСБ, куда на стройку надо проезжать 4 КПП и яму, где у автомобиля смотрят днище. Таких апарт-отелей не бывает», — сказала Мария Певчих…
Популярное за неделю
1 февраля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)