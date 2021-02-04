Фонд «Общественный вердикт» потребовал возбудить дело о нарушении полицейскими санитарно-эпидемиологических правил

Правозащитный фонд «Общественный вердикт», признанный российскими властями иностранным агентом, потребовал возбудить уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в отношении полицейских, создавших угрозу массового заболевания участников протестных акций. В фонде насчитали как минимум семь фактов нарушения санитарных норм в автозаках, где задержанные находились без масок и перчаток и не соблюдалась социальная дистанция. Фигурантами дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил ранее стали соратники Алексея Навального Любовь Соболь, Кира Ярмыш, Анастасия Васильева, — напоминает интернет-издание «Медуза».