Автобусы с арестованными после протестных акций в Москве по несколько часов стоят у спецприемника в Сахарово, — сообщает издание «Медиазона». Люди в автобусах рассказывают, что водители экономили бензин и глушили двигатели, из-за чего в салонах становилось холодно. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов находится в этом же спецприемнике. В камере, рассчитанной на 8 мест, содержится 28 человек, — рассказал издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
2021-02-04T10:33:40+03:00
2021-02-04T10:50:25+03:00
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10:33, 04 февраля 2021
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