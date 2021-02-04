Автобусы с арестованными после протестных акций в Москве по несколько часов стоят у спецприемника в Сахарово, — сообщает издание «Медиазона». Люди в автобусах рассказывают, что водители экономили бензин и глушили двигатели, из-за чего в салонах становилось холодно. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов находится в этом же спецприемнике. В камере, рассчитанной на 8 мест, содержится 28 человек, — рассказал издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.