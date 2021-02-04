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10:07, 04 февраля 2021

SpaceX Илона Маска запустила ракету с 60-ю спутниками Starlink в рамках программы глобального интернет-покрытия

Частная аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска запустила ракету с 60-ю спутниками Starlink в рамках программы глобального интернет-покрытия. Первоначально на сегодня планировалось два запуска, но второй старт перенесен на пятницу.

Пуск ракеты Фалькон 9, которая доставит на орбиту 60 космических спутников Старлинк, назначен на 9 часов 19 минут утра по московскому времени с мыса Канаверал во Флориде. Если не помешает погода, то этот запуск станет восемнадцатой — и четвертой в этом году, партией спутников, доставленных компанией СпейсИкс на орбиту в рамках программы глобального интернет-покрытия. Для того, чтобы подключить пользователей по всему миру к надёжному и доступному интернету, SpaceX использует терминал размером не больше ноутбука. По плану, первая группа спутников Starlink будет состоять из 1440 спутников, излучающих Интернет. По итогам сегодняшнего запуска общее количество спутников Starlink на орбите превысит 1000, включая первые 10, которые будут запускаться по полярно-орбитальной траектории. Обширная фаза бета-тестирования Starlink под названием «Лучше, чем ничего», уже идет полным ходом, и компания недавно получила разрешение на использование в Великобритании. Также СпейсИск привлек и своего первого клиента в Канаде — резервацию коренного населения Pikangikum First Nation.

По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11-ти тысяч спутников обойдется в 10 миллиардов долларов.



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