Новые правила оформления таможенных деклараций, вступившие в силу 1 февраля, вызвали каскад проблем

Изменения оказались неожиданными для участников рынка, а обещанных разъяснений от министерства финансов РФ так и не появилось, пишет «Коммерсантъ».

Федеральная таможенная служба в понедельник ввела диспетчеризацию таможенных деклараций, сильно изменив существовавшую до этого процедуру. Теперь декларации распределяют по центрам электронного декларирования в зависимости от типа груза, вида транспорта, которым прибыл товар, и места его регистрации.

Как отметила гендиректор таможенного брокера КВТ Юлия Шленская, пока в таможенном оформлении наблюдается хаос и непредсказуемость. Так, декларации на акцизные товары стали попадать в Московскую областную таможню. А данное подразделение никогда не работало с такой категорией товаров. В результате декларации переводят из Подмосковья на Дальний Восток и, как следствие, возникают простои и дополнительные расходы –отметила Шленская.

Между тем в федеральной таможенной службе сообщили, что изменения анонсировали еще 3 года назад. И должны в результате упростить процедуру таможенного оформления. В ФТС считают, что на первых порах сбои возможны, но служба их почти не фиксирует.