Ежегодно Россия теряет миллиарды рублей на контрабанде и реэкспорте товаров из Белоруссии, — утверждают авторы совместного расследования изданий «Проект», «Новины» и телеканала «Белсат». В частности, в Россию из Белоруссии контрабандно поставляются сигареты – это более половины всего нелегального рынка.

Как отмечается в расследовании, Москва закрывает глаза на проблему, позволяя зарабатывать компаниям, связанным с белорусскими властями.