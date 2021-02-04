Защита обжалует решение суда, который назначил 25 суток ареста главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову

Защита обжалует решение Тверского суда Москвы, который назначил 25 суток ареста главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову за ретвит шутки, которую суд расценил как призыв к уличным акциям. Адвокат Федор Сирош сказал в эфире «Эха», что рассчитывает сократить срок пребывания Смирнова под арестом.

Сирош добавил, что вчера суд отклонил все ходатайства защиты.

Несколько десятков российских СМИ выразили поддержку главному редактору «Медиазоны», в том числе «Коммерсантъ», РБК, издание «Медуза», телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы».