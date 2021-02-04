28 человек содержатся в камере с главредом «Медиазоны» Смирновым, рассчитанной на восьмерых – Верзилов

28 человек содержатся в камере с главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым, рассчитанной на восьмерых. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.

«Я опубликовал фотографию: 28 человек находятся в камере, рассчитанной на 8 мест. Все провели бессонную ночь, ожидая загрузки в спецприемник, развоза, сейчас люди сидят за столами и спят. Смирнов в центре кадра. В таких условиях люди проводят часы, а некоторые даже сутки. Люди не могут туда передать еду, воду. В чате «Сахарово» больше 1600 человек, которые панически разыскивают своих близких и пытаются понять, как им хоть что-либо передать в спецприемник. Людей специально держат в нечеловеческих условиях, и это дополнительный фактор наказания тех, кто участвовал в митингах», — сказал он.

Издатель «Медиазоны» добавил, что арест Смирнова – это попытка давления на российскую журналистику.

«Для ареста выбран показательно ничтожный повод, потому что нужно послать сигнал, что есть издание, которое специализируется на судах, на происходящем в полиции, и мы его главного редактора показательно посадим на максимально большой срок, который возможен по этой статье. Это не что иное, как попытка давить на всю российскую журналистику, которая пытается освещать то, что сейчас происходит в России», — заключил он.

Главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов арестован на 25 суток за шуточный ретвит. Тверской суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Судья Александр Меркулов согласился с доводами обвинения о том, что публикация Смирнова в соцсети являлась призывом к акции в поддержку Алексея Навального. Причиной административного дела стал ретвит чужой шутки о внешнем сходстве главного редактора с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Запись была проиллюстрирована фотографией музыканта с датой и временем акции. Вину журналист не признал. Журналиста задержали 30 января во время прогулки с пятилетним сыном.