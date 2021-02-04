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Эксклюзив Эха 09:44, 04 февраля 2021

Суд арестовал главреда «Медиазоны» Смирнова на 25 суток, основываясь на мнении сотрудника ЦПЭ – адвокат

фото: t.me/mediazzzona
фото: t.me/mediazzzona

Суд арестовал главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова на 25 суток, основываясь исключительно на мнении сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Сергея Смирнова Федор Сирош.

«В деле Сергея Смирнова никакие процессуальные нормы, нормы об экспертизах, письменных доказательствах, опросы свидетелей не работали. В основу решения суда только мнение сотрудника ЦПЭ и все. Сергей пояснял суду, что это его страница с ограниченным количеством подписчиков, чтобы найти этот твит, его нужно искать, он не в свободном доступе. Тут не было умышленного распространения. На все это суд не отреагировал, все вытекает из одного рапорта и имеющейся фототаблицы», — сказал он.

Сирош подчеркнул, что защита планирует обжаловать заключение Смирнова под арест и указывать на нарушения, допущенные судом, в ближайшие дни.

Главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов арестован на 25 суток за шуточный ретвит. Тверской суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Судья Александр Меркулов согласился с доводами обвинения о том, что публикация Смирнова в соцсети являлась призывом к акции в поддержку Алексея Навального. Причиной административного дела стал ретвит чужой шутки о внешнем сходстве главного редактора с лидером панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. Запись была проиллюстрирована фотографией музыканта с датой и временем акции. Вину журналист не признал. Журналиста задержали 30 января во время прогулки с пятилетним сыном.



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