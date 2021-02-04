Гидрометцентр предупреждает об аномальных холодах в европейской части России

Заметное снижение температуры начнется уже завтра. На следующей неделе возможны 30-градусные морозы.
2021-02-04T09:41:32+03:00
2021-02-04T09:43:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:41, 04 февраля 2021
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