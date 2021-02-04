Более 24-х тысяч жителей Якутии остались без электричества после аварийного отключения подстанции «Майя»

По предварительным данным, на ремонт потребуется от 5-ти до 7-ми дней, — сообщили в Министерстве ЖКХ и энергетики республики. Источник в министерстве сообщил РИА Новости, что власти проведут совещание с Москвой. В Якутии сейчас 40-градусные морозы.