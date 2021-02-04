Серьезные проблемы возникли у организаторов Открытого Чемпионата Австралии по теннису

Из-за угрозы распространения коронавируса в «Мельбурн-Парке» перенесли жеребьевку турнира, а также приостановили предворяющие Австралиан Опен соревнования.

Жеребьевка основной стадии Открытого чемпионата Австралии по теннису перенесена с четверга на пятницу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на директора турнира Крэйг Тили. Ранее стало известно, что коронавирусом заразился сотрудник отеля, где по прилету в Австралию находились на карантине около тысячи участников предстоящего турнира — игроки, персонал и официальные лица. Около 500 человек изолированы, и для возвращения к соревнованиям каждому из них нужно будет получить один отрицательный результат теста на коронавирус.

Отменены также запланированные на сегодня матчи нескольких турниров, проходящих на кортах «Мельбурн-Парка», в том числе и Кубка АТР. Тем не менее, организаторы Australian Open не сомневаются, что первый в сезоне турнир «Большого шлема» пройдет согласно расписанию.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.