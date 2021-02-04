В Мьянме после переворота заблокирован Facebook

Военные, захватившие власть, заявили, что это сделано для сохранения стабильности в стране, — передает агентство Bloomberg. Facebook не раскрывает количества своих пользователей в Мьянме.
2021-02-04T09:37:17+03:00
2021-02-04T09:47:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:37, 04 февраля 2021
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