Компания SpaceX Илона Маска запустила ракету с 60-ю миниспутниками Starlink, которые в ближайшем будущем должны обеспечить доступным спутниковым интернетом всю планету. Примерно через час ракета должна вывести спутники на орбиту.
2021-02-04T09:36:40+03:00
2021-02-04T09:49:42+03:00
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09:36, 04 февраля 2021
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