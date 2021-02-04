Рядом с центром временного содержания иностранных граждан в Сахарово снова очередь автобусов с арестованными после протестных акций. По данным «Новой газеты», в автобусах холодно, людей не кормят. Издание «Медиазона» сообщает, что автобус, где находился его главный редактор Сергей Смирнов, только в половине пятого утра заехать на территорию. Представители центра и МВД ситуацию не комментируют.
2021-02-04T09:35:22+03:00
2021-02-04T09:35:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:35, 04 февраля 2021
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