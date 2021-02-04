Рядом с центром временного содержания иностранных граждан в Сахарово снова очередь автобусов с арестованными после протестных акций. По данным «Новой газеты», в автобусах холодно, людей не кормят. Издание «Медиазона» сообщает, что автобус, где находился его главный редактор Сергей Смирнов, только в половине пятого утра заехать на территорию. Представители центра и МВД ситуацию не комментируют.