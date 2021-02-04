По данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», почти 750 человек получили административные аресты с 23-го января, когда начались акции в поддержку Алексея Навального. Суды также назначили более 500 штрафов на сумму свыше 6-ти миллионов рублей.
2021-02-04T09:32:57+03:00
2021-02-04T09:35:24+03:00
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09:32, 04 февраля 2021
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