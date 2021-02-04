Информация о местоположении мобильных телефонов может перестать считаться тайной связи

Поправки в соответствующий закон подготовило министерство цифрового развития.

МВД, ФСБ и ФСО без решения суда в случае принятия закона смогут получать от операторов связи данные о геолокации абонентов. Сейчас эту информацию могут предоставить только по решению суда. Поправки в закон о связи в министерстве цифрового развития объяснили желанием упростить поиск пропавших людей. Каждый год в России теряются десятки тысяч человек. Их координаты неизвестны, поскольку операторы обязаны обеспечить соблюдение тайны связи, отметил замглавы ведомства. По словам Олега Иванова, счет иногда идёт на часы, органы, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью, не могут срочно получить координаты пропавших людей. Поправки как уверяет чиновник, не нарушают закон о персональных данных, так как координаты местоположения ими не являются. Между тем эксперты, опрошенные газетой Коммерсант, полагают, что поправки помимо силовиков могут пригодиться и для судов. По их мнению, если закон примут полученные данные и основанные на них действия невозможно будет оспорить, исключить из обвинений и разбирательств.

Законопроект направлен на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти, после этого его вынесут на общественное обсуждение.