Президент США Джо Байден сегодня выступит со своей первой внешнеполитической программной речью в качестве главы государства. Выступление будет посвящено восстановлению места США в мире после четырех лет правления Дональда Трампа.

Свою первую внешнеполитическую речь президент США Джо Байден произнесет сегодня в Госдепартаменте США, главой которого на прошлой неделе Сенат утвердил Энтони Блинкена — замгоссекретаря в Администрации Барака Обамы и до того — советника по международным делам вице-президента, а еще ранее сенатора Джо Байдена. Госдепартамент президент Байден посетит первым из всех ведомств — ранее чем Пентагон и ЦРУ, что призвано подчеркнуть фокус американского лидера на восстановлении международных альянсов США и использовании дипломатии в качестве инструмента работы с другими странами. Одним из главных предвыборных обещаний Байдена было возобновление международных союзов, которые подорвал бывший президент Дональд Трамп. Вступив в должность, Байден уже вернул США в Парижские соглашения о климате и Всемирную Организацию Здравоохранения, из которых вышел Трамп. Также Джо Байден уже переговорил с лидерами Канады, Мексики, Великобритании, Германии, Франции, Японии и России — в разговоре с Владимиром Путиным президент США осудил арест оппозиционного политика Алексея Навального и призвал освободить его немедленно. При этом Байден и Путин договорились о продлении на пять лет договора СНВ-3.

Как ожидается, в своей сегодняшней речи Байден не будет излагать в деталях стратегию в отношении противников США, которыми в Вашингтоне считают Китай, Иран, Северную Корею и Россию.