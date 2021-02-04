В Конгресс США повторно внесен законопроект о персональных санкциях против российских чиновников, которые могут быть причастны к отравлению и тюремному заключению Алексея Навального. В документе не названы имена и должности тех, кто может попасть под ограничения.
2021-02-04T09:06:58+03:00
2021-02-04T09:12:12+03:00
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09:06, 04 февраля 2021
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