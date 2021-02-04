Несколько десятков российских СМИ выступили в поддержку «Медиазоны» после ареста главного редактора Сергея Смирнова

Несколько десятков российских СМИ выступили в поддержку интернет-издания «Медиазона» после ареста его главного редактора Сергея Смирнова. «Новая газета» в течение 25-ти суток будет публиковать материалы «Медиазоны», — рассказал «Эху» руководитель отдела политики газеты Кирилл Мартынов.

В «Новой» надеются, что серия публикаций привлечет внимание иностранных СМИ, которые также начнут перепечатывать материалы «Медиазоны».

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, который вчера в 6 вечера получил 25 суток ареста за ретвит шутки, только в половине пятого утра оказался на территории центра временного содержания иностранных граждан в Сахарово в Новой Москве. Как сообщает «Медиазона», в центре нет условий для длительного содержания людей. Камеры переполнены. В камере, где находится Смирнов, вместо восьми содержатся 28 человек.

Актриса Лия Ахеджакова призывает уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову обратить внимание на то, что произошло после суда над Алексеем Навальным, на жестокость силовиков. В эфире телеканала «Дождь» сам суд она назвала проявлением деградации судебной системы.

По данным правозащитников, в ходе протестных акций в России задержаны более 10-ти тысяч человек.