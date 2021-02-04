Движение на фиолетовой Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено после сбоя

Все станции открыты для входа и выхода, — сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент транспорта. Поезда не ходили от «планерной» до станции «Октябрьское поле». В департаменте транспорта уточнили, что сбой мог произойти по вине подрядчика из-за нарушения правил работы в тоннеле. Компания будет оштрафована и отстранена от работ до завершения разбирательства.