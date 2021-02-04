Российские объединения музыкальных и театральных критиков выступили против полицейского насилия на акциях протеста в Москве и других городах. Они опубликовали совместное открытое письмо, в котором требуют отменить фактический запрет мирных собраний, прекратить практику незаконных задержаний, наказаний и унижения людей, собирающихся мирно и без оружия, чтобы заявить о своей гражданской позиции. Авторы письма призывают журналистов и деятелей театра присоединиться к их заявлению.
2021-02-04T08:34:56+03:00
2021-02-04T08:34:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 04 февраля 2021
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