Российские объединения музыкальных и театральных критиков выступили против полицейского насилия на акциях протеста в Москве и других городах. Они опубликовали совместное открытое письмо, в котором требуют отменить фактический запрет мирных собраний, прекратить практику незаконных задержаний, наказаний и унижения людей, собирающихся мирно и без оружия, чтобы заявить о своей гражданской позиции. Авторы письма призывают журналистов и деятелей театра присоединиться к их заявлению.