По данным издания «Медиазона», автобусы с арестованными на уличных акциях часами стоят у центра временного содержания иностранных граждан в Сахарово в Новой Москве. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, который вчера получил 25 суток ареста, только в половине пятого утра заехал на территорию центра. По словам арестованных, в автобусах выключают двигатели, из-за чего салон не обогревается. В туалет людей выпускают только после длительных просьб.

По данным проекта «ОВД-инфо», только за вчерашний день суды назначили административные аресты 96-ти участникам акции в поддержку Алексея Навального.